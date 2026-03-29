Αναστάτωση προκλήθηκε στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας, καθώς ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης, με τον 80χρονο τεχνικό να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης, σε συνάντηση του τεχνικού επιτελείου, όταν ο πολύπειρος προπονητής ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούν να σχηματίσουν πλήρη εικόνα, καθώς ο έμπειρος τεχνικός αντιμετωπίζει ήδη κάποια ζητήματα υγείας από τις αρχές της χρονιάς.

«Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία. Τα πρώτα μέτρα βοήθειας ελήφθησαν αμέσως από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Μετά την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, δύο πληρώματα SMURD μετέβησαν επειγόντως στην προπονητική βάση. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία σταθεροποίηση του τεχνικού. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ρουμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

