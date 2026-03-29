Εμπαπέ: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω οτι θα καταρρίψω το ρεκόρ του Κλόζε»

Με 12 γκολ σε 14 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κιλιάν Μπαπέ, απέχει μόλις τέσσερα τέρματα από το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος πέτυχε 16 γκολ σε 24 συμμετοχές, στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου.

Ερωτηθείς σχετικά, από το «FOX Deportes», ο αρχηγός των «πετεινών», σχολίασε με νόημα:

«Είναι απολύτως σουρεαλιστικό, μόνο που το σκέφτομαι. Για εμένα, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, αυτή για τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Όταν μου λένε ότι θα μπορούσα να γίνω ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Σκέφτομαι μόνο ρεαλιστικά πράγματα, όπως το να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει και να προσπαθήσω να φτάσω ξανά στον τελικό».

Πηγή: skai.gr

