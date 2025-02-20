Ο Λουίς Ρουμπιάλες θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ κάθε μέρα για 18 μήνες. Σύνολο 10.800 ευρώ. Αυτό είναι το πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσει ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στην Τζένι Ερμόσο με την κατηγορία σεξουαλικής παρενόχλησης, για το φιλί που της έδωσε κατά την απονομή των μεταλλίων για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2023.

Από την άλλη, το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τον Ρουμπιάλες για τις κατηγορίες περί εξαναγκασμού της παίκτριας, όπως επίσης και τον Χόρχε Βίλδα, τότε προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών της Ισπανίας, Άλμπερτ Λούκε, αθλητικός διευθυντής και Ρουμπέν Ριβέρα, επικεφαλής του μάρκετινγκ.

Εκτός της χρηματικής ποινής, στον Ρουμπιάλες επιβλήθηκαν και περιοριστικά μέτρα για έναν χρόνο. Έτσι, δεν θα μπορεί να πλησιάσει σε ακτίνα 200 μέτρων την Ερμόσο, αλλά και να επικοινωνήσει μαζί της.

Υπενθυμίζεται πως η Εισαγγελία είχε ζητήσει τη φυλάκιση του Ρουμπιάλες για 2 χρόνια και 6 μήνες, από τα οποία ο 1 χρόνος θα επρόκειτο για σεξουαλική επίθεση και ο 1,5 για εξαναγκασμό.

