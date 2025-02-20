Λογαριασμός
«Αποφασίστηκε να μην μπει χειρουργείο ο Γουόκαπ - Διαψεύδει ο Ολυμπιακός πως αναζητά παίκτη»

Από τον Ολυμπιακό διαψεύδεται η πληροφορία ότι αναζητά πλέι-μέικερ για να καλύψει το κενό του Γουόκαπ - Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Νίκο Ζέρβα

Ζέρβας: «Αποφασίστηκε να μην μπει χειρουργείο ο Γουόκαπ»

Να αποφευχθεί η λύση της χειρουργικής επέμβασης στον Τόμας Γουόκαπ για το πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αποφασίστηκε από τον Ολυμπιακό και τον παίκτη σε συνεννόηση.

Αυτό ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, για την τελευταία εξέλιξη γύρω από πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ερυθρόλευκος άσος.

Συγκεκριμένα η απόφαση που έλαβαν είναι να ακολουθήσει ο παίκτης για ακόμη έναν μήνα συντηρητική αγωγή και να κάνει εντατικές θεραπείες και στο τέλος του Μαρτίου να επαναξιολογηθεί η κατάστασή του για να αποφασιστεί τότε εκ νέου εάν τελικά θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο.

Την ίδια στιγμή όπως ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας από τον Ολυμπιακό διαψεύδεται η πληροφορία ότι αναζητά πλέι-μέικερ για να καλύψει το κενό του Ελληνοαμερικανού άσου.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι θα πορευτούν -μέχρι νεωτέρας- με τον Γκος και τον Βιλντόσα αλλά και με άλλους παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

