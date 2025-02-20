Υπουργείο Αθλητισμού και ΕΟΚ τιμούν τη «χρυσή» Εθνική του 2005

Υπόκλιση στην «χρυσή» Εθνική του 2005 θα κάνει το Υπουργείο Αθλητισμού και η ΕΟΚ.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«To Yπουργείο Αθλητισμού και ο αναπληρωτής Υπουργός, Γιάννης Βρούτσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τιμούν τους “θρύλους” του Eurobasket 2005, με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 ετών από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εκείνης της Εθνικής μας ομάδα μπάσκετ στο Βελιγράδι.Οι πρωταγωνιστές του 2005, που σήκωσαν στα χέρια τους την Ελλάδα, έχουν προκληθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025, στον αγώνα της Εθνικής μας ομάδα μπάσκετ με τη Ολλανδία, για τα προκριματικά του Eurobasket 2025, στην Πάτρα, όπου θα τιμηθούν σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα στο ημίχρονο του αγώνα.Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του αναπληρωτή Υπουργού: “Το παρελθόν οδηγεί το παρόν και σηματοδοτεί το μέλλον μας. Μετά την περυσινή βράβευση των Legends του ποδοσφαίρου του 2004, πρωτοβουλία του Υπουργείου Αθλητισμού για τη συμπλήρωση των 20 ετών από την ανεπανάληπτη επιτυχία τους, ήρθε η σειρά των θρύλων του Eurobasket του 2005 να τιμηθούν αντίστοιχα.Το μπάσκετ έχει να επιδείξει τεράστιες επιτυχίες από πολύ παλιά, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο, με την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ παλαιότερα, και με τις καταπληκτικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που διαχρονικά πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, όσο και με τις Εθνικές ομάδας σε κάθε ηλικιακό επίπεδο!Το Eurobasket 2005, έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας. Τα παιδιά αυτά διαδέχθηκαν τους «ήρωες» του 1987 και με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 ετών, επιδιώκουμε να τιμήσουμε εκείνους τους πρωταγωνιστές αλλά ουσιαστικά ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Θα είμαστε στην Πάτρα για μία ωραία, μεγάλη, μπασκετική γιορτή συνδυάζοντας το τότε με το τώρα”.Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίαςυποδέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόταση του Υπουργού και τόνισε:«Το 2005 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το ελληνικό μπάσκετ, μια χρονιά που επιβεβαίωσε την… ερωτική σχέση του λαού μας με το άθλημα, μια χρονιά που η Εθνική ομάδα έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τον θρίαμβο της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ.Δύο δεκαετίες μετά, οι συντελεστές εκείνης της αλησμόνητης επιτυχίας είναι παρόντες με ενεργούς ρόλους πλέον πολλοί εξ αυτών στην Ελληνική Ομοσπονδία και με πάθος να προσφέρουν στο άθλημα, να εμπνεύσουν τους διαδόχους τους για να κρατήσουν το μπάσκετ ψηλά και να φέρουν τις επόμενες μεγάλες επιτυχίες.Τη Δευτέρα 24/2 στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση, θα τους χειροκροτήσουμε για μία ακόμα φορά. Θα τους βραβεύσουμε επειδή το παρελθόν ποτέ δεν πρέπει να το λησμονούμε, θα τους ευχαριστήσουμε για όσα πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στον αθλητισμό, θα τους δούμε για μια ακόμα φορά ως σωστό αθλητικό παράδειγμα για τις νέες γενιές».Οι παίκτες, που τότε με προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον αρχηγό και της Εθνικής του 1987, πέτυχαν τον θρίαμβο και θα τιμηθούν με τη μινιατούρα του τροπαίου, είναι οι εξής:Παναγιώτης ΒασιλόπουλοςΔημήτρης ΔιαμαντίδηςΝίκος ΖήσηςΜιχάλης ΚακιούζηςΓιάννης ΜπουρούσηςΔήμος ΝτικούδηςΛάζαρος ΠαπαδόπουλοςΘοδωρής ΠαπαλουκάςΒασίλης ΣπανούληςΚώστας ΤσαρτσαρήςΑντώνης ΦώτσηςΝίκος ΧατζηβρέτταςΜαζί με την ομάδα θα τιμηθούν και όλα τα μέλη εκείνης της αποστολής, που από το δικό τους μετερίζι προσέφεραν στην μεγάλη εθνική στιγμή».

