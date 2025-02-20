Βιτόρια: «Είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να δείξουμε την αξία μας»

Ο Ρουί Βιτόρια στο μήνυμά του μέσω του MatchDay Magazine του Παναθηναϊκού, μερικές ώρες πριν από τη ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ στα Playoffs του Conference League, τόνισε πως: «είμαστε μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ότι μέσα στο γήπεδό μας θα κάνουμε τα πάντα για προκριθούμε».



Ο Πορτογάλος κόουτς του «τριφυλλιού», όπως συνηθίζει, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας:

«Είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει πάνω απ’ όλα να δείξουμε την αξία και την ποιότητά μας. Την ατομική και ομαδική ποιότητα που έχουμε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, αν εξαιρέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα που μας στοίχισε σε αυτό το κομμάτι. Είναι αλήθεια πως ξεκινάμε μ’ ένα μικρό μειονέκτημα μια κι ο αντίπαλος έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.Ωστόσο, παίζοντας στην έδρα μας με τους φιλάθλους μας, σ’ έναν διαφορετικό αγωνιστικό χώρο και έχοντας παραπάνω επιλογές όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα, θεωρώ πως έχουμε όλες τις συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να κερδίσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση.To βασικό για εμάς είναι να προκριθούμε. Πρέπει να δείξουμε απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο, πως η ομάδα έχει απόλυτη πίστη, έχει απόλυτη αποφασιστικότητα, ότι έχει μπει για να κερδίσει και να επιβάλλει τους δικούς της όρους στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να μπούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο με το ‘μαχαίρι στα δόντια’, να δείξουμε ότι είμαστε ο Παναθηναϊκός, ότι είμαστε μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ότι μέσα στο γήπεδό μας θα κάνουμε τα πάντα για προκριθούμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.