Παναθηναϊκός: Ένα «διπλό» απωθημένο

Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλά, σπουδαία παιχνίδια σε όλες τις έδρες των παραδοσιακών ανταγωνιστών του. Μάλιστα έχει καταφέρει να φύγει σε όλες νικητής, εκτός από… μία.

Με τον ΠΑΟΚ έχει «γράψει» τρία «διπλά» στην Τούμπα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, τη στιγμή που εντός έδρας έχει μείνει για έξι ματς χωρίς νίκη. Με τον Ολυμπιακό έκανε μία τρομερή ανατροπή τον περασμένο Μάρτιο στο Φάληρο, στην εκκίνηση των πλέι οφ φτάνοντας σε ένα τεράστιο «διπλό» (3-1). Απ’ το «Κλεάνθης Βικελίδης» έχει περάσει με νίκη πολλές φορές.

