Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στο φετινό Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας μπορεί να δυσκολεύτηκε αρχικά από τον Ματέο Αρνάλντι χάνοντας το πρώτο σετ, ωστόσο, ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοσή του στη συνέχεια, έκανε την ανατροπή, επικρατώντας με κυριαρχικό τένις 3-1 σετ (3-6, 7-6, 6-2, 6-2) μετά από 3 ώρες και 14 λεπτά, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στα προημιτελικά του γαλλικού Grand Slam για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Στον δρόμο προς τα ημιτελικά, ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης του Καναδού, Φέλιξ Οζιέ Αλιασίμ (Νο. 21) και του Ισπανού Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, οι οποίοι αγωνίζονται το απόγευμα.

Το ματς:

Σε ένα αρκετά ισορροπημένο πρώτο σετ, όπου είχαμε 4 love games, δύο για κάθε αθλητή, ο 23χρονος Ιταλός Νο.35 της παγκόσμιας κατάταξης «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά για το 3-1, διατηρώντας στη συνέχεια αυτό το προβάδισμα με αρκετή δυσκολία, κατακτώντας έτσι το πρώτο σετ με 6-3.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ, εκεί όπου πάλι ο Αρνάλντι κατάφερε να κάνει πρώτος break για το 3-2, κρατώντας στη συνέχεια το σερβίς του για το προβάδισμα δύο γκέιμ (4-2). Στη συνέχεια μάλιστα, ο Ιταλός είχε τρία set point στο 9ο σετ για να κατακτήσει το σετ, όμως ο Στέφανος με τεράστια ψυχραιμία, όχι μόνο κατάφερε να τα σβήσει, αλλά και να κατακτήσει το γκέιμ, μειώνοντας σε 5-4. Μια μάχη η οποία φάνηκε πως γύρισε για τα καλά το «τσιπάκι» του Έλληνα τενίστα, ο οποίος ισοφάρισε σε 5-5, κατακτώντας τελικώς το δεύτερο σετ για το 1-1 στο τάι μπρέικ (7-6, 4-7 στο τάι μπρέικ).

Με κεκτημένη ταχύτητα και την ψυχολογία στα ύψη, ο 25χρονος πρωταθλητής Ευρώπης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, φτάνοντας δια... περιπάτου στο 2-1 σετ με το επιβλητικό 6-2! Απόρροια της κυριαρχίας του ήταν οι 18 winners, οι πολλοί κερδισμένοι πόντοι κοντά στο φιλέ, αλλά και τα υψηλά ποσοστά του σε κερδισμένους πόντους μετά το πρώτο σερβίς, στατιστικά που του επέτρεψαν να κάνει δύο break στο σερβίς του αντιπάλου.

Ήταν δεδομένο πως το κορτ είχε γύρει προς την πλευρά του Τσιτσιπά, ο οποίος μπήκε στο τέταρτο σετ με «άγριες» διαθέσεις, κάνοντας δύο break στα ισάριθμα πρώτα σερβίς του Αρνάλντι για το υπέρ του 4-0! Με το... νερό να έχει μπει στο αυλάκι, ο Έλληνας τενίστας διατήρησε τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσή του, φτάνοντας στη νίκη και την κατάκτηση του σετ με το 6-2.



