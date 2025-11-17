Ρέτσος: «Θεωρείται αποτυχία γιατί θέλαμε και αξίζαμε να είμαστε στο Μουντιάλ»

Η Εθνική δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στην Ουγγαρία κόντρα στη Λευκορωσία (18/11, 21:45) για τον 3ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και θέλει να πάρει τη νίκη, η οποία δεν θα αλλάξει κάτι αφού δεν έχει πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.



Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού ματς και έκανε λόγο για αποτυχία που δεν θα βρίσκεται η γαλανόλευκη στο Μουντιάλ, αφού -όπως τόνισε- άπαντες το ήθελαν και το άξιζαν να βρίσκονται στα γήπεδα της Αμερικής.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού της Εθνικής:



«Προφανώς ο αγώνας βαθμολογικά δεν μας δίνει τίποτα. Θα το θέλαμε πολύ. Από εκεί και πέρα παίξαμε με αρκετά καλές ομάδες. Μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας. Ξέραμε τι κάναμε λάθος. Το αυριανό παιχνίδι ανεξαρτήτως βαθμολογικής σημασίας, θα δείξουμε πως είμαστε σοβαροί και θέλουμε να νικήσουμε. Είμαστε καλή ομάδα και το αξίζουμε και το θέλουμε πολύ.



Δεν τη θεωρώ υποδεέστερη τη Λευκορωσία. Προέρχονται και από ισοπαλία με τη Δανία. Θα είναι ένα δύσκολο ματς, όλοι θέλουμε να παίξουμε και είναι σημαντικό για εμάς και για την ψυχολογία μας. Αγωνιστικά έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες η πρόκριση, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι με την ομάδα που έχουμε. Θεωρείται αποτυχία γιατί το θέλαμε και το αξίζαμε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει σύνολο για τα επόμενα χρόνια που θα δείξει πολλά πράγματα και θα έχουμε προκρίσεις. Είδαμε και τη στήριξη που έχουμε από τον κόσμο. Είμαστε σε καλό δρόμο.



Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε σε κάθε παιχνίδι. Ποιοτικά είμαστε σε ένα φοβερό επίπεδο στην Εθνική και με νέους παίκτες που διακρίνονται. Στο κορυφαίο επίπεδο στοιχίζουν τα λάθη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να το μειώσουμε όσο γίνεται. Δεν μπορούσα να βοηθήσω στους προηγούμενους δυο αγώνες… Ήταν απογοήτευση για εμάς. Υπάρχει ποιότητα… Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και οι νεαροί παίκτες, 17 – 18 ετών βγάζουν συναρπαστική ωριμότητα.

Η δουλειά μου είναι ν’ αγωνίζομαι ανεξαρτήτως θέσεως και λεπτών. Είναι τιμή και χαρά. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και με σταθερά βήματα θα γίνει αυτό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.