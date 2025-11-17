Ο Έλληνα πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον κορυφαίο αθλητή του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο πρόεδρος της ΝΔ είναι φανατικός φίλος του αθλήματος, ο Τζόκοβιτς διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, ο οπότε η συνάντηση ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη. Έγινε μία εποικοδομητική κουβέντα για το πως μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότεροι το σπορ στην Ελλάδα.

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, έγραψε:

Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250.

Πηγή: skai.gr

