Γιοβάνοβιτς: «Τα λάθη έφεραν τον αποκλεισμό. Είχε κέρδη η αγωνιστική μας εικόνα»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελευταίου ματς της Εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στη Λευκορωσία, μίλησε για:

Το πιο σημαντικό στοιχείο που έκρινε ότι πρέπει να έχει η Εθνική: «Η συγκέντρωση στα κρίσιμα παιχνίδια… Αν εξαιρέσουμε ένα παιχνίδι με τη Δανία εντός έδρας. Τα κρίσιμα παιχνίδια που ήρθαν σε σύντομο διάστημα, έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι. Κάναμε περισσότερα λάθη απ’ όσα κάναμε σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτός είναι ο κύριος λόγος του αποκλεισμού. Είναι κάποια ματς που είναι must για να κερδίσεις… Εμείς σε αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά… Δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού, η διάθεση, η προσπάθεια, αλλά τα λάθη που ήταν αρκετά…

Ήταν μια εμπειρία που τη ζούσαμε και είναι λογικό να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο κομμάτι της προετοιμασίας για τα παιχνίδια που θα έχουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Πρωτίστως αφορά το θέμα της συγκέντρωσης και κάποιων σημείων του παιχνιδιού. Δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Τη διαδικασία ων προκριματικών και την εικόνα της Εθνικής: «Με τη Σκωτία έξω κάναμε από τα πιο καλά ματς που κάναμε ως Εθνική ομάδα. Ως προς την προσέγγιση του παιχνιδιού και τις συνθήκες που παίζαμε. Με τη Δανία ήταν το ματς που ήταν δύσκολο να το εξηγήσουμε. Φάνηκε πολύ μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Δεν ήταν όμως έτσι.

Κερδίσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά στην αγωνιστική μας εικόνα στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και προκριθήκαμε σε πιο υψηλό επίπεδο στο Nations League. Αλλάζει το επίπεδο για ν’ αναδείξει μια πραγματική εικόνα του πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις top ομάδες. Και πολύ μεγάλη απογοήτευση γιατί πίστευα ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα καταφέρναμε να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στο Μουντιάλ».

Το άσχημο συναίσθημα από την αρνητική κατάληξη των προκριματικών: «Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζούμε μέχρι τα επόμενα προκριματικά. Και σε αυτό το διάστημα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια θέση… Έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ ν’ ακολουθήσουμε, αλλά και αρκετά που πρέπει να διορθώσουμε. Πρέπει να γίνει μόνο μέσα από τα παιχνίδια…».

Τα προσεχή ματς Μαρτίου και καλοκαιριού ενόψει Nations League και προκριματικών Euro: «Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα παιχνίδια μας και τον Μάρτιο, να κάνουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για τα ματς του Σεπτεμβρίου. Πρωτίστως για εμάς είναι τα προκριματικά του Euro 2028, αλλά τα παιχνίδια του Nations League δεν μας δίνουν πολλά περιθώρια για χαλάρωση, αφού είναι ματς άλλου επιπέδου. Θα προσπαθήσουμε στα διαστήματα που η ομάδα θα έχει τις συγκεντρώσεις Μάρτιο και Ιούνιο, να προετοιμαστούμε καλύτερα για τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο. Αυτά τα παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν αρκετά πράγματα για την επόμενη φάση».

Το δικό του άγχος για να οδηγήσει την Εθνική σε ένα μεγάλο τουρνουά: «Το άγχος για μια μεγάλη διοργάνωση είναι θεμιτό. Ζεις με αυτό. Είναι θετικό. Ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να εξηγήσεις τα πάντα. Δεν υπάρχει βιβλίο που μπορείς να εξηγείς τα πάντα. Για τους προπονητές δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουν. Είναι απρόβλεπτο το τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Και επειδή δεν είμαστε μια ομάδα που εργάζεται καθημερινά, κάτι που μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια ενός ματς, δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να το αντιμετωπίσεις».

