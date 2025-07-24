Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Συνεχίζει στη Ρεάλ ο Γιουλ

Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σέρχιο Γουλ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης - Έτσι, ο πολύπειρος άσος θα συμπληρώνει 19 χρόνια στην ομάδα

Ρεάλ Μαδρίτης: Συνεχίζει ο Γιουλ

«Έδεσε» τον Σέρχιο Γιουλ η Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ανανέωση της συνεργασίας με τον 37χρονο γκαρντ για έναν χρόνο ανακοίνωσε η «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έτσι, ο πολύπειρος άσος θα συμπληρώνει 19 χρόνια στην ομάδα, καθώς πήρε μεταγραφή το 2007 από τη Μανρέσα.

Στην Ευρωλίγκα έχει 447, μετρώντας κατά μέσο όρο 9.4 πόντους, 3.3 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ ανά 21:53 λεπτά συμμετοχής.

Πρόσφατα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Ρεάλ (που τη νέα σεζόν θα έχει τον Σκαριόλο στο τιμόνι), ξεπέρασε σε τίτλους τον Μόντριτς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark