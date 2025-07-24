Ρεάλ Μαδρίτης: Συνεχίζει ο Γιουλ

«Έδεσε» τον Σέρχιο Γιουλ η Ρεάλ Μαδρίτης.



Την ανανέωση της συνεργασίας με τον 37χρονο γκαρντ για έναν χρόνο ανακοίνωσε η «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έτσι, ο πολύπειρος άσος θα συμπληρώνει 19 χρόνια στην ομάδα, καθώς πήρε μεταγραφή το 2007 από τη Μανρέσα.



Στην Ευρωλίγκα έχει 447, μετρώντας κατά μέσο όρο 9.4 πόντους, 3.3 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ ανά 21:53 λεπτά συμμετοχής.



Πρόσφατα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Ρεάλ (που τη νέα σεζόν θα έχει τον Σκαριόλο στο τιμόνι), ξεπέρασε σε τίτλους τον Μόντριτς.

Comunicado Oficial: Sergio Llull. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 24, 2025

