Το νέο digital hub της bwin: To bwincares.gr ανανεώθηκε!

Η bwin παρουσιάζει το bwincares.gr, το νέο digital hub που αποτυπώνει και προβάλλει τη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας και χορηγιών του brand. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο site, που συνδυάζει περιεχόμενο με ουσία, σύγχρονη αισθητική και εύκολη πλοήγηση, προσφέροντας μια ολιστική εικόνα του κοινωνικού αποτυπώματος της bwin.

Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει ξεκάθαρη θεματική οργάνωση και περιεχόμενο που απευθύνεται σε όλους. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί εύκολα σε κατηγορίες, να εντοπίσει τις πρωτοβουλίες που τον ενδιαφέρουν και να κατανοήσει τη στόχευση κάθε δράσης.

Οι βασικοί πυλώνες ενεργειών της bwin:

• Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η bwin στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, με σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου.

• Στρατηγικές Χορηγίες

Μέσα από επιλεγμένες συνεργασίες με κορυφαίες αθλητικές ομάδες, ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και φορείς, Euroleague Basketball (EuroLeague & EuroCup) η bwin πρωταγωνιστεί στο εγχώριο κι ευρωπαϊκό στερέωμα. Παράλληλα στηρίζει κορυφαία events της Ελλάδας: Spetsathlon & Mini Spetses Marathon, Διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin και Spetses Classic Yacht Regatta.

• Πρόγραμμα Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ασφαλή εμπειρία χρήστη, η bwin αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες που προωθούν την υπευθυνότητα στον χώρο του online gaming.

• Team Future - Στήριξη στους αθλητές του αύριο

Ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει νέους, ταλαντούχους αθλητές, παρέχοντάς τους στήριξη για να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν τη θέση τους στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.

• Εθελοντική Ομάδα bwin

Οι εργαζόμενοι της bwin συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενισχύοντας την κουλτούρα του εθελοντισμού και την ανθρώπινη διάσταση της εταιρείας, φέρνοντας την ενσυναίσθηση σε πρώτο πλάνο.

Το bwincares.gr παρουσιάζει επίσης θεματικές κατηγορίες όπως: Υπευθυνότητα, Αθλητισμός, Περιβάλλον και Εθελοντισμός. Κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα είναι μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου με σαφείς στόχους και διαχρονική αξία.

Η νέα πλατφόρμα έχει ανασχεδιαστεί ώστε να προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, σύγχρονο design και εύκολη πρόσβαση από κάθε συσκευή. Η λιτή, φιλική και οργανωμένη παρουσίαση υποστηρίζει την ανάγκη για ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία με το κοινό.

Το bwincares.gr λειτουργεί πλέον ως ένα ολοκληρωμένο σημείο αναφοράς για την κοινωνική στρατηγική της bwin. Μέσα από πρωτοβουλίες με ουσία, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για όλους.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

