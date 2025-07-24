Πρώτη στην καρδιά μας, χάλκινη στη Σιγκαπούρη η Ελλάδα!

Την 3η θέση στο Παγκόσμιο κατέκτησε η Εθνική πόλο, επικρατώντας 16-7 της Σερβίας στον μικρό τελικό. Η ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου αντέδρασε εξαιρετικά μετά την ψυχρολουσία στον ημιτελικό με την Ισπανία, δείχνοντας την κλάση της.

Το αντιπροσωπευτικό μένει με το «αχ», γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε ανέβει πολύ ψηλά στο βάθρο, εφόσον έβγαζε την άμυνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο κόντρα στους Ίβηρες, αλλά η ουσία είναι ότι μετά το 2005,το 2015, έπειτα ξανά από δέκα χρόνια κατακτά ένα ακόμη χάλκινο.

Η Εθνική ήταν καταιγιστική επιθετικά, έχοντας «όπλο» την άμυνα (κράτησε 13 λεπτά δίχως γκολ τον αντίπαλο), στην οποία σημεία αναφοράς αποτέλεσε ο Τζωρτζάτος.

Το ματς

Μάχη ήταν το παιχνίδι από το πρώτο σπριντ. Άλλωστε το διακύβευμα ήταν πολύ σημαντικό, παρότι η Εθνική δεν κατάφερε να πετύχει τον πρώτο στόχο που είχε όπως ήρθε η κατάσταση, παίζοντας στον μεγάλο τελικό. Διότι και το χάλκινο ασφαλώς και δεν είναι μικρό πράγμα.

Η Εθνική πήγε με οδηγό την άμυνά της και πάλι, αλλά σαφώς ήθελε να παίξει δυνατά και στην επίθεση. Από νωρίς απείλησε, με τον Παπανικολάου να έχει δοκάρι. Λίγο μετά πήρε το αίμα του πίσω, καθώς άνοιξε το σκορ, κάνοντας το follow στο σουτ του Αργυρόπουλου, με τη γαλανόλευκη να αξιοποιεί τον παίκτη παραπάνω. Όπως έκανε και η Σερβία στην αποβολή του Καλογερόπουλου, με τον Βίτσο.

Ο Αργυρόπουλος είχε δοκάρι έπειτα, αλλά και ο ίδιος πήρε ρεβάνς, κάνοντας λίγο μετά το 2-1 (1:50). Η Εθνική έβγαλε καλές άμυνες και έδειχνε έτοιμη να πάει μπροστά στο σκορ στην πρώτη διακοπή. Ωστόσο, πληγώθηκε στο 1'' πριν το τέλος του οκταλέπτου.

Ωστόσο, δεν πτοήθηκε από αυτήν την εξέλιξη και στο 2ο οκτάλεπτο κυριάρχησε. Με το «καλημέρα» ο Παπανικολάου έδωσε το σύνθημα με το 3-2 (6:45), ενώ ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε από τα 6 μ (5:40). Ακολούθως, ανέλαβε δράση ο Σκουμπάκης με δύο τέρματα για το 6-2 (2:33), προτού η λόμπα του Πούρου γράψει το 7-2 στα 1:50. Το τάιμ άουτ της Σερβίας δεν απορρύθμισε την Ελλάδα που με εξαιρετική κομπίνα έκανε το 8-2 δια χειρός Κάκαρη. Σε αυτό το οκτάλεπτο η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε με 6-0 σερί, με τον Τζωρτζάτο να κατεβάζει ρολά.

Δίχως να ρίξει ταχύτητα μπήκε στο 3ο οκτάλεπτο η Εθνική. Κέρδισε πέναλτι με τον Νικολαΐδη στα 7:07, με τον Γενηδουνιά να κάνει το 9-2. Ο Πούρος με σουτάρα στα 5:35 έκανε το 10-2 για την Ελλάδα, διευρύνοντας στο 8-0 το σερί του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Λογικό ήταν να αντιδράσει κάποια στιγμή η Σερβία, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσει τόσο κυριαρχικά η γαλανόλευκη. Μετά από 13 λεπτά που κράτησε παθητικό η ομάδα του Βλάχου, ήρθε το γκολ των Σέρβων με τον Μούρισιτς για το 10-3, ενώ στη συνέχεια ο Πούρος έστειλε μήνυμα, κάνοντας το 11-3. Η Σερβία μείωσε ξανά για το 11-4. Λίγο πριν το τέλος του οκταλέπτου ο Μαρτίνοβιτς έκανε το 11-5.

Δυνατά μπήκε και στο 4ο οκτάλεπτο η Ελλάδα, με τους Καλογερόπουλο και Αλαφραγκή να τη στέλνουν στο +8. Ο Καλογερόπουλος έκανε το 14-5 για την ασταμάτητη επιθετικά Εθνική. Μετά την αντίδραση της Σερβίας, ο Γκιουβέτσης και ο Καλογερόπουλος τελείωσαν οριστικά το παιχνίδι, γράφοντας το 16-6, για να μειώσει ο Μάντιτς λίγο πριν το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 6-0, 3-3, 5-2

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 2, Ανδρεάδης, Πούρος 3, Γαρδίκας.

Σερβία (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 1, Στραχίνια Ράσοβιτς, Ραντέλοβιτς, Τσουκ, Μούρισιτς 1, Λάζιτς, Νίκολα Γιάκσιτς, Βίτσο 1, Βαπένσκι, Πέταρ Γιάκσιτς, ΒίκτορΡάσοβιτς, Ντομποζάνοφ, Μαρτίνοβιτς 4, Μιλόγεβιτς.

