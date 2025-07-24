Στην αντίδραση των διεθνών, που έφερε την Εθνική Ελλάδας ανδρών στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης, στάθηκε ο Θοδωρής Βλάχος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε πως η «γαλανόλευκη» πήρε και μία μικρή ρεβάνς από τους «χρυσούς» Ολυμπιονίκες για την τραυματική ήττα του προημιτελικού στο Παρίσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου:

«Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Παίξανε το καλύτερο πόλο. Στα δικά μας, ήταν δύο μέρες πολύ δύσκολες, δεν ήξερα πως θα ανταποκριθούμε και πως μπορείς να βγάλεις αυτή τη φάση από μέσα σου αλλά νομίζω τα παιδιά έχουν καταλάβει από τα δύο τελευταία παιχνίδια που παίξαμε με την Ισπανία και την Ιταλία ποιες είναι οι δυνατότητες μας και δεν θέλουν να σταματήσουν. Σήμερα ήταν πιο δύσκολο να παίξουμε και να ανταποκριθούμε εμείς παρά για τους σέρβους, που έχασαν στο τέλος από μια ομάδα σαν την Ουγγαρία. Μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί άλλαξαν διακόπτη μετά τα παιχνίδια του ομίλου και τρία παιχνίδια παίξαμε πράγματι πάρα πολύ ωραίο πόλο. Αξίζαμε να μη φύγουμε με άδεια χέρια από εδώ, ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι ευλογία. Το να ανεβαίνεις στο βάθρο είναι ευλογία. Ωραίο καλύτερο το ασημένιο και το χρυσό, αλλά εδώ που φτάσαμε το ότι μπήκαμε στην τετράδα και διεκδικήσαμε με ό,τι είχαμε το χάλκινο για μένα είναι άθλος. Το πιστώνω στα παιδιά 100% στη συγκέντρωση που είχαν και στο πως επανήλθαν ξανά στην κανονικότητα. Βέβαια, εγώ ως προπονητής φεύγω από εδώ με πάρα πολλά θετικά που έχω πάρει από την ομάδα αυτή, που μου έδωσαν τα παιδιά με την ομαδική τους προσπάθεια και την απόδοσή τους. Είναι πράγματι στοιχεία που καταρχήν δεν χρειάζεται να τους τα πω, τα καταλαβαίνουν από μόνοι τους. Όταν μια ομάδα, ένας αθλητής παίζει πάρα πολύ καλά το καταλαβαίνει κι όταν παίζει άσχημα κι όταν κάνει λάθος, πάντα το καταλαβαίνει. Αλλά εμείς ως προπονητές πρέπει να τα επισημάνουμε και να συνεχίσουμε από εδώ και προς τα μπρος».

Για την παρουσία της Εθνικής και τη νέα της διάκριση σε μια ακόμη διοργάνωση:

«Αυτό δείχνει ότι είμαστε συνεπείς. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο, στις καλύτερες 4-5 ομάδες, δεν τα καταφέρνουμε πάντα, όπως βλέπετε ο συναγωνισμός κι οι ομάδες είναι σχεδόν ισάξιες. Είμαστε εκεί αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω για το χρυσό ότι μάλλον δεν ήταν στιγμή μας, έτσι φάνηκε. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν παίζαμε στον τελικό σήμερα και δεν είμαι του υποθετικού σεναρίου. Είμαι της πραγματικότητας και η πραγματικότητα λέει ότι είμαστε χάλκινοι παγκόσμιοι. Είναι μεγάλο επίτευγμα και να δούμε όλοι το πώς ήρθαμε εδώ. Μια ανανεωμένη ομάδα περίπου στο 40%, με παιδιά τα οποία παίζουν πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα οποία διακριθήκανε. Με απουσίες και αυτό μας δίνει δύναμη να στηρίξουμε τα πλάνα μας και τον σχεδιασμό μας για να τελειώσουμε την τετραετία όσο καλύτερα γίνεται και να έουμε ένα καλό τέλος αλλά και στη διάρκεια να διεκδικούμε τη διάκριση, όπως σήμερα».

Για τις πορείες και των δύο Εθνικών ομάδων στη διοργάνωση:

«Αυτό πιστώνεται στην Κολυμβητική Ομοσπονδία. Δύο εθνικές ομάδες σε δύο βάθρα δεν έχει συμβεί ποτέ νομίζω, ούτε στην Ελλάδα. Για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα δουλεύουμε όλοι ομαδικά. Διοίκηση, αθλητές, προπονητές, όλοι. Βοηθήσαμε κι εμείς στο νερό κι όλοι απέξω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.