Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Να τελειώσει τη δουλειά από απόψε

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός πράξη 3η (22:00, Novasports, sport-fm, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται 2-0 στη σειρά και να θέλουν να κλείσουν από απόψε κιόλας τη θέση τους στο Final 4 της Euroleague και το Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία έφτασε τη Δευτέρα (28/04) στη Μαδρίτη εν μέσω σκότους και βίωσε πρωτόγνωρες εικόνες, ήταν κυρίαρχη στο πρώτο παιχνίδι, παίρνοντας από πολύ νωρίς στο ματς διαφορά και φτάνοντας στη νίκη με 84-72, ενώ στο δεύτερο παρουσίασε δύο πρόσωπα, καταφέρνοντας στο δεύτερο μέρος και με όπλο την άμυνα (77-71) να λυγίσει την πολύ μαχητική Ρεάλ, που παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένη συγκριτικά με το πρώτο ματς.

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά από το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου αγώνα αλλά και να παίξουμε για τη νίκη, ενώ πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι μεγάλη παγίδα αν πιστέψουμε ότι έχουμε τρεις ευκαιρίες για να πάρουμε μια νίκη και δεν επικεντρωθούμε στο πρώτο ματς», δήλωσε ο Έλληνας κόουτς.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό σε αμφότερα τα παιχνίδια ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πήρε σημαντικές βοήθειες από τους Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Μιλουτίνοφ, Γκος και Πίτερς, ενώ σε «παράγοντα Χ» εξελίχθηκε ο Σέιμπεν Λι στο Game 2, χάρη στην ενέργεια που έδωσε ερχόμενος από τον πάγκο.

Έτσι, οι Πειραιώτες έκαναν το 2-0 για πρώτη φορά σε σειρά playoffs της Ευρωλίγκας από το 2012-13 και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από την πρόκριση. Μάλιστα, αυτή ήταν η 4η διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, ενώ το Σαββατοκύριακο δεν είχαν υποχρεώσεις για τη Stoiximan GBL.

Από την άλλη, η «βασίλισσα» απειλείται να μείνει εκτός Final Four από τη σεζόν 2020-21 και αναζητά μια επική ανατροπή από το εις βάρος της 2-0, αντίστοιχη αυτής που είχε πετύχει το 2023 κόντρα στην Παρτίζαν. Κανονικά αγωνίστηκε στην ACB Liga, παίρνονας το διπλό στην έδρα της Τζιρόνα με σκορ 79-71 και φτάνοντας τις 18 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Χωρίς προβλήματα απουσιών οι δύο ομάδες, με τους δύο προπονητές να έχουν στη διάθεσή τους όλους τους παίκτες, ενώ τον αγώνα θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Μεντί Ντιφαλά και Λούκα Καρντούμ.

