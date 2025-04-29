ΑΕΚ: Όλα δείχνουν… τέλος εποχής Αλμέιδα

Η ΑΕΚ δεν λέει να σηκώσει κεφάλι από το 6-0 στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου και μετά. Με πέντε ήττες και μία ισοπαλία στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος έχει βρεθεί να είναι… φαβορί για την τέταρτη θέση και όλα αυτά προφανώς και επηρεάζουν τις εξελίξεις για το θέμα του Ματίας Αλμέιδα.



Με τα τωρινά δεδομένα, αλλά ίσως ακόμη κι αν η ΑΕΚ με δύο νίκες στο φινάλε των playoffs πάρει τη δεύτερη θέση, όλα δείχνουν πως ο κύκλος του Αργεντινού προπονητή μετά από μια τριετία φτάνει στο τέλος του. Ο «Πελάδο» θα συνεχίσει στον πάγκο για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των playoffs, ήδη σήμερα θα υποδεχτεί τους παίκτες του στα Σπάτα μετά το ρεπό της Δευτέρας, αλλά στη συνέχεια-μετά τη λήξη του πρωταθλήματος-αναμένονται άμεσα εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας.

Μπορεί να μην προκύπτει επισήμως ότι η διοίκηση αναζητεί ήδη τον αντικαταστάτη του, ωστόσο είναι δεδομένο πως, καθώς ο χρόνος θα πιέζει για άμεσες αποφάσεις για το αγωνιστικό κομμάτι εφόσον οριστικοποιηθεί η αποχώρηση του Αλμέιδα. Ο τελευταίος έχει μεν συμβόλαιο σε ισχύ, ωστόσοκαι δεν θα αποτελέσει εμπόδιο στο-όπως όλα δείχνουν-αναπόφευκτο διαζύγιο.Από εκεί και πέρα, οείναι αυτός που έχει ήδη αναλάβει να «τρέξει» την επόμενη μέρα για την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Πρωτίστως του προπονητή, των μεταγραφών αλλά και πιθανών αποχωρήσεων ή πωλήσεων, αλλά ακόμη και για θέματα που έχουν να κάνουν με την αναδιοργάνωση των ακαδημιών του συλλόγου.

