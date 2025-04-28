Μένουν μόνο οι υπογραφές: Οριστική συμφωνία Βραζιλίας-Αντσελότι

Μία από τις πιο θορυβώδεις μετακινήσεις όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο είναι έτοιμη να πραγματοποιηθεί!



Ο Κάρλο Αντσελότι και η εθνική Βραζιλίας έφτασαν σε συμφωνία σχεδόν σε όλους τους όρους και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Ιταλός τεχνικός να αναλάβει το δύσκολο και απαιτητικό… καράβι της «σελεσάο».

Ο Αντσελότι, ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και ένας εκ των πιο επιτυχημένων στο ποδόσφαιρο, αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία του στους «μερέγχες» το επόμενο διάστημα. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν, διεκδικώντας το πρωτάθλημα με τους Μαδριλένους και τον Ιούνιο θα αναλάβει τη νέα του ομάδα.



Ο Ιταλός τεχνικός έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση, να επαναφέρει την Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου μετά από 23 χρόνια. Πρώτη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχει, θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Αμερική.



Πλέον, ο 65χρονος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας με τη «σελεσάο», με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για συμφωνία ως το 2030.



Απομένουν ορισμένες ακόμη λεπτομέρειες για να ολοκληρωθούν, ενώ και η Ρεάλ Μαδρίτης θα βάλει πλέον πλώρη στις συζητήσεις για το διαζύγιο. Στόχος οι δρόμοι των δύο πλευρών να χωρίσουν με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση για τα όσα προσέφερε η μία στην άλλη!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Carlo Ancelotti has reached an agreement with Brazil.



All that is left is the signature.



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/TnLzGQoIAw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2025

