Απανωτή δύσκολη αποστολή στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του κόντρα στην Μπασκόνια, παραμένει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε περιγραφή Νίκου Ζέρβα και sport-fm.gr)!

Το βράδυ της Τρίτης, οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν πολύ και έκαναν ντέρμπι την αναμέτρησή τους με τους Βάσκους, όμως τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 102-96, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη φετινή Ευρωλίγκα!

Με πολύ καλή παρουσία και κορυφαίους τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ, οι Πειραιώτες βγήκαν χαμογελώντας από το… θρίλερ του τελευταίου πενταλέπτου και παραμένουν στην Ισπανία, ταξιδεύοντας στην πρωτεύουσα με στόχο το 2/2, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι. Τη επόμενη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι του στο ΣΕΦ, φιλοξενώντας την Dubai BC (10/10) για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Στα αγωνιστικά, γνωστές είναι οι απουσίες των Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά λογικά δεν θα τον δούμε να αγωνίζεται ούτε απόψε. Εκτός τελικής δωδεκάδας κόντρα στην Μπασκόνια έμεινε ο Νετζήπογλου, ενώ δεν αγωνίστηκαν καθόλου Λαρεντζάκης και Αντετοκούνμπο.

«Το προηγούμενο αποτέλεσμα παίζει ρόλο στο επόμενο συχνά. Η Ρεάλ έχει ταλέντο, καινούργια προπονητική φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι έμπειρη ομάδα, που ξέρει να κερδίζει. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινή αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη δικιά της πρεμιέρα παρουσιάστηκε κατώτερη της περίστασης, πέφτοντας θύμα έκπληξης στην Μπολόνια. Χωρίς ρυθμό και με κάκιστο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα (3/23), η ομάδα του Σκαριόλο γνώρισε την ήττα με 74-68 από τη μαχητική Βίρτους και ξεκίνησε με… το αριστερό στη νέα Ευρωλίγκα (Χεζόνια 14 πόντους αλλά με 0/7 τρίποντα, Ντεκ 12 πόντους με 4 ριμπάουντ). Μερικές μέρες νωρίτερα έχασε και το ισπανικό Super Cup, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό από τη Βαλένθια, ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν δείχνει ότι χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πατήματά της.

