Η ήττα του Ολυμπιακού με 2-0 στο «Έμιρεϊτς» από την Άρσεναλ βρήκε ευρεία κάλυψη στα σημερινά πρωτοσέλιδα του αγγλικού Τύπου, με τα μεγάλα αθλητικά έντυπα να στέκονται κυρίως στον Γκάμπριελ Μαρτινέλι και τον Μπουκάγιο Σάκα.

Οι εφημερίδες παρουσιάζουν την επικράτηση των «κανονιέρηδων» ως άνετη, με τους δύο αστέρες της Άρσεναλ να καθορίζουν την έκβαση της αναμέτρησης με τα γκολ τους.

Το οπισθόφυλλο της i Paper γράφει: «Άρσεναλ 2-0 Ολυμπιακός – Μαρτινέλι και Σάκα έδωσαν εύκολη νίκη στους κανονιέρηδες».

Η εφημερίδα τονίζει πως το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας δύο πρωταγωνιστές που «καθάρισαν» το ματς.

Η Daily Express επέλεξε τον τίτλο: «Ο Μαρτινέλι εκτέλεσε, καθώς η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να σταματήσει τους κανονιέρηδες».

Στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε τη διαφορά από νωρίς με το γκολ του στο 13ο λεπτό, ενώ το τέρμα του Σάκα στις καθυστερήσεις έδιωξε κάθε αμφιβολία.

Η Daily Star κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Ο Γκάμπριελ σφράγισε τη νίκη με ένα φιλί καθώς οι κανονιέρηδες συνεχίζουν».

