Στο πρώτο πιάτο για το φαντασμαγορικό πρόγραμμα της Τετάρτης στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η μεγάλη νικήτρια δεν είναι άλλη από την Καραμπάγκ που πέτυχε τη δεύτερη νίκη της και συνεχίζει ακάθεκτη και... απόλυτη, επικρατώντας με 2-0 της Κοπεγχάγης. Αυτή είναι η πρώτη και ιστορική εντός έδρας νίκη των Αζέρων, σε ένα βράδυ που οι φίλοι της ομάδας δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Την ίδια ώρα σαν σίφουνας πέρασε η Νιουκάστλ από το Βέλγιο και χωρίς να βρει την παραμικρή αντίσταση πέρασε πάνω από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ την οποία και διέλυσε με 4-0.

Απίθανα πράγματα από τους Αζέρους, που πλέον έχουν έξι βαθμούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά την ανεπανάληπτη ανατροπή μέσα στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα με 3-2, ενώ έχανε 2-0. Για τους Άγγλους αυτοί είναι οι πρώτοι τους βαθμοί στον θεσμό των αστέρων για φέτος, ρεφάροντας την εντός έδρας ήττα που γνώρισαν από την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα.

Ήρωας της Καραμπάγκ έγινε ο Αμπντελάχ Ζουμπίρ, με τον Γάλλο να ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση στο 28ο λεπτό. Ο 33χρονος ήταν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή για να πάρει το ριμπάουντ από το σουτ του Μπικάλχο που σταμάτησε στο δοκάρι και προ κενής εστίας έκανε το 1-0.

Κοντά στην ισοφάριση έφτασαν οι Δανοί στο 82ο λεπτό με τον Γκάμπριελ Περέιρα να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, όμως η μπάλα δεν του έκανε τη χάρη και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.