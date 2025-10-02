Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και πάλι στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου περιμένει την Γκόου Αχεντ Ιγκλς για μία κρίσιμη αναμέτρηση στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (22:00, Cosmote Sport 3, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr).

Μπορεί να βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της κούρσας, όμως η τεράστια νίκη των «πράσινων» στην Ελβετία, με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόιζ έχει δώσει ένα δυνατό μπουστάρισμα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο του ο Παναθηναϊκός δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο και σε τέσσερα απανωτά παιχνίδια, έχει μείνει μακριά από την ήττα. Υπό τις οδηγίες του Κόντη οι «πράσινοι» επικράτησαν της Athens Kallithea στο Κύπελλο με 1-0, έμειναν ισόπαλοι 1-1 στο «αιώνιο» ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, ακολούθησε ο θρίαμβος της Βέρνης, ενώ στην δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο κατάφεραν να φύγουν με το διπλό κερδίζοντας με 2-1 τον Παναιτωλικό, χάρη στο χρυσό γκολ του Γερεμέγιεφ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, διότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με σκοπό να το καθαρίσει, με τον Χρήστο Κόντη όμως να συνεχίζει στη λογική του ροτέισον που πραγματοποίησε και στην Ελβετία. Ο Έλληνας τεχνικός θέλει να φρεσκάρει την ομάδας του και αναμένεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με πρωταρχικό στόχο όμως να πάρει τους τρεις βαθμούς, καθώς αν ο Παναθηναϊκός πραγματοποιήσει το 2/2 τότε κάνει ο στόχος της 8άδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» του θεσμού θα μοιάζει όλο και πιο αληθινός.

Οι Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς και Τουμπά διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ ακόμη υπάρχουν διλλήματα για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Πελίστρι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως και ο Σίριλ Ντέσερς ο οποίος αν και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει δεν τα κατάφερε και έμεινε εκτός αποστολής. Πλέον ο Κόντης θα έχει στη διάθεση του για το κέντρο της επίθεσης, μόνο τον Κάρολ Σφιντέρσκι, καθώς και ο Γερεμέγεφ και ο Πάντοβιτς έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η έκπληξη ήταν η επιστροφή του Ντραγκόφσκι, με τον Πολωνό κίπερ να είναι και πάλι διαθέσιμος, ξεπερνόντας το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, όμως ο Λαφόντ πιθανότατα θα πάρε τα γάντια του βασικού, με τον Γάλλο να έχει περισσότερο ρυθμό.

Από την άλλη πλευρά η Γκόου Αχέντ Ίγκλς έρχεται στην Αθήνα με κακή ψυχολογία. Οι Ολλανδοί ηττήθηκαν εντός έδρας από την Στεάουα Βουκουρεστίου με 1-0, ενώ ακολούθησε ακόμη μία ήττα αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα με 4-2 από την Τέλσταρ.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της Eredivisie, ενώ ο προπονητής της Μέλβιν Μπόελ, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σόρεν Τένγκστεντ και Πιμ Σάαθοφ, που έμειναν εκτός αποστολής.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Χ. Κόντης): Λαφόντ, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μ. Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Ντέιτζλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνθορστ, Γκούντμιτζιν, Μπρέουμ, Σούρεϊ, Σμιτ

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ

Βοηθοί: Ρόλαντ Ρίντελ, Σαντίνο Σρέινερ

4ος: Βάλτερ Άλτμαν

VAR: Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ

AVAR: Αλεξάντερ Χάρκαμ

