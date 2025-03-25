Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Συμφωνία ακόμη δεν υπάρχει, αλλά όπως αναφέρει το SkySports, πρόθεση του 26χρονου δεξιού μπακ είναι να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ με τη λήξη του συμβολαίου του, το προσεχές καλοκαίρι, για να υπογράψει με τους Μαδριλένους.

Ο Άγγλος διεθνής μετρά 21 χρόνια στους Reds, όπου αγωνίζεται από παιδική ηλικία, ενώ την 1η Απριλίου αναμένεται να συμπληρώσει 350 εμφανίσεις με τη φανέλα της. Ο ίδιος έχει απορρίψει ήδη αρκετές προτάσεις από τη Λίβερπουλ για ανανέωση συμβολαίου και έχει κάνει εμφανές πως θέλει να αλλάξει περιβάλλον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.