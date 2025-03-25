Καρέτσας στην UEFA: «Νιώθω πολύ Έλληνας, 100% σίγουρος για την επιλογή μου»

Περήφανος και χαρούμενος που επέλεξε να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο Ανδρών δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην UEFA. Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός δεν αμφιβάλλει για την απόφασή του ή το ελληνικό… αίμα του.



«Είμαι 100% σίγουρος πως έκανα την καλύτερη επιλογή εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Νιώθω πολύ καλά εδώ, είναι το δεύτερο σπίτι μου και νιώθω πολύ Έλληνας. Είναι ωραίο που γιόρτασα την περίσταση με ένα γκολ», τόνισε ο άσος της Γκενκ, που έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της ελληνικής ομάδας με το τέρμα που πέτυχε στη νίκη επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη για το Nations League (0-3).

To wonderkid από το Βέλγιο εξέφρασε την πίστη του στο ταλέντο της ελληνικής ομάδας, αλλά δεν… προεξοφλεί πως η νίκη-πρόκριση στην Σκωτία σημαίνει πως θα έχει το πάνω χέρι και στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στον όμιλο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Πιστεύουμε πολύ στην ποιότητα που έχουμε ως ομάδα. Δεν πιστεύω πως μόνο ένα παιχνίδι αρκεί για να σου δώσει παραπάνω αυτοπεποίθηση. Προφανώς είναι ωραίο να κερδίσεις, αλλά την επόμενη φορά που θα παίξουμε με την Σκωτία θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, αλλά έχουμε πολύ καιρό μέχρι τότε», ανέφερε.



Σε άλλες δηλώσεις του, στάθηκε στις αποδοκιμασίες του κοινού στο «Hampden Park» και παραδέχθηκε ότι όλα ξεκίνησαν από μία βουτιά που έκανε στο ματς στη Γλασκώβη για το Nations League. «Έκανα μία ντρίμπλα και έπειτα έπεσα κάτω. Ήταν όμως βουτιά! Έπειτα οι οπαδοί άρχισαν να αποδοκιμάζουν, κάθε φορά που έπαιρνα την μπάλα. Οπότε, αφού σκόραρα έκανα το κοινό να σωπάσει και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα», επεσήμανε ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ, ο οποίος σημείωσε στο 42' το 2-0 της γαλανόλευκης.



Σε ερώτηση που του έγινε για το αν αποκόμισε εξτρά κίνητρο λόγω των αποδοκιμασιών, απάντησε: «Φυσικά, σου δίνει πάντα κίνητρο όταν παίζεις εκτός έδρας και δεν αρέσεις στους οπαδούς. Είναι καλό για έναν ποδοσφαιριστή να τον αποδοκιμάζουν για να του δίνει κίνητρο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.