Παναθηναϊκός: Η «πρώτη» του Γκέμπριελ κόντρα στην… πρώην

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σερβία για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το διπλό έτσι ώστε να κάνουν ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα για την πρώτη τετράδα της διοργάνωσης. Πρόσωπο του αγώνα θα είναι ο Γουένιεν Γκέμπριελ ο οποίος αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του.

