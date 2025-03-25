Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μακάμπι ο Όσμαν

Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR… Στην προπόνηση που έγινε δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ο Τσέντι Όσμαν και έτσι δεν θα είναι στη διάθεσή του Εργκιν Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη.
Θυμίζουμε ότι ο Οσμαν είχε χτυπήσει στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Αλμπα Βερολίνου.
Όμοια και ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα είναι και αυτός στην αποστολή -κάτι αναμενόμενο- καθώς ο τραυματισμός του στο ματς με την Αλμπα Βερολίνου και αυτός ήταν σοβαρότερος.
Πηγή: sport-fm.gr
