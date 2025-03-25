Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό: Δεν παίζει με Μακάμπι ο Όσμαν

Ο Τσέντι Όσμαν δεν προπονήθηκε και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι -  Είχε χτυπήσει στον αγώνα με την Αλμπα

Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μακάμπι ο Όσμαν

Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR… Στην προπόνηση που έγινε δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ο Τσέντι Όσμαν και έτσι δεν θα είναι στη διάθεσή του Εργκιν Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι ο Οσμαν είχε χτυπήσει στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Αλμπα Βερολίνου.



Όμοια και ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα είναι και αυτός στην αποστολή -κάτι αναμενόμενο- καθώς ο τραυματισμός του στο ματς με την Αλμπα Βερολίνου και αυτός ήταν σοβαρότερος.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark