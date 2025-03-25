Παναθηναϊκός: Δεν παίζει με Μακάμπι ο Όσμαν

Μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό AKTOR… Στην προπόνηση που έγινε δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ο Τσέντι Όσμαν και έτσι δεν θα είναι στη διάθεσή του Εργκιν Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη.



Θυμίζουμε ότι ο Οσμαν είχε χτυπήσει στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Αλμπα Βερολίνου.

Όμοια και οδεν θα είναι και αυτός στην αποστολή -κάτι αναμενόμενο- καθώς ο τραυματισμός του στο ματς με την Αλμπα Βερολίνου και αυτός ήταν σοβαρότερος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.