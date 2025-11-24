Αταμάν: «Εξεπλάγην που δεν θα παίξουν Όσμαν και Γιούρτσεβεν»

Ο Εργκίν Αταμάν περίμενε να έχει διαθέσιμους Όσμαν και Γιούρτσεβεν για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν την Τρίτη, ωστόσο τελικά οι γιατροί της ομάδας άναψαν κόκκινο.

«Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής.

Ερωτηθείς αν νιώθει πιο άνετα με τη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του το τελευταίο διάστημα, απάντησε: «Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πιο άνετα με την ομάδα, αν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο, επιθετικά και βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση, θα νιώσω άνετα. Δεν μπορείς να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να εκμεταλλευτείς την έδρα σου βγάζοντας επιθετικότητα», σημείωσε.

Όσο για την αυριανή αντίπαλο; «Η Παρτίζαν έχασε με διαφορά από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, με εμπειρία και ποιοτικούς παίκτες όπως ο Μπράουν, ο Γουάσινγκτον, ο Πάρκερ και ο Καλάθης. Μην ξεχνάτε ότι παρότι είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, έχουν τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να παίξουμε δυνατά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη», υπογράμμισε.

Τέλος, για τα επερχόμενα προκριματικά των εθνικών ομάδων είπε: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».

