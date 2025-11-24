Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Στο studio, ο Θανάσης και η Ευγενία Λυγγερίδη, οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, λίγες ώρες πριν την επανεκκίνηση της δίκης των 147 κατηγορουμένων.

Ανάλυση: Η μάχη της κορυφής στη Super League. Σχολιάζουν ο προπονητής Γιάννης Πετράκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer:

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διαιτητή FIFA Γιάννη Σταυρίδη.

Αποκάλυψη: Πως τα μέλη του στοιχηματικού κυκλώματος πόνταραν σε ελληνικούς αγώνες. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Έρευνα: Τι προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας για τα στημένα ματς. Αναλύει ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

