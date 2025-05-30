Λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε για το Ράλι Ακρόπολις. Ο έβδομος αγώνας του φετινού WRC θα διεξαχθεί από 26 ως 29 Ιουνίου και σε αυτόν θα λάβουν μέρος 69 πληρώματα από 31 διαφορετικές χώρες περνώντας τη ράμπα της εκκίνησης μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το Ράλι Ακρόπολις, ο τρίτος διαδοχικός χωμάτινος αγώνας στο καλεντάρι μετά τα Ράλι Πορτογαλίας και Σαρδηνίας, περιλαμβάνει 17 απαιτητικές ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 345,76 χιλιομέτρων, ενώ η υπερειδική διαδρομή θα διεξαχθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Συνολικά 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally1 θα πάρουν εκκίνηση - ο μεγαλύτερος αριθμός στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα, από την επιστροφή του στο WRC το 2021.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια 2024, Toyota Gazoo Racing παρατάσσει πέντε GR Yaris Rally1 στην κορυφαία κατηγορία: ο Έλβιν Έβανς διεκδικεί σταθερά τον τίτλο, ενώ ο Κάλε Ροβάνπερα, δις παγκόσμιος πρωταθλητής, καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα στη βαθμολογία. Ο Τακαμότο Κατσούτα παραμένει σταθερός στη σύνθεση της Toyota και στο πλευρό τους θα βρίσκεται ο Σεμπαστιάν Οζιέ, οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, στην πέμπτη εφετινή εμφάνισή του στο θεσμό. Επιπλέον, με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί και ο Σάμι Παγιάρι, ο οποίος παρουσιάζει σταθερή πρόοδο στη διάρκεια της σεζόν.

Από την πλευρά της, η Hyundai Shell Mobis WRT παρατάσσει τα γνώριμα i20 N Rally1 για τους παγκόσμιους πρωταθλήτες 2024 και 2019, Τιερί Νεβίλ και Οτ Τάνακ, αντίστοιχα, ενώ ο Αντριάν Φουρμό ολοκληρώνει τη σύνθεση - πάντα ικανός για την έκπληξη.

Η M-Sport Ford δηλώνει δυναμικά παρούσα με τέσσερα Puma Rally1. Οι Γκρεγκουάρ Μίνστερ και Τζόσουα ΜακΕρλίν συνεχίζουν το πλήρες πρόγραμμά τους, με τον Μάρτινς Σεσκς να ενισχύει το σχήμα και τον Ιορδάνη Σερδερίδη να εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κορυφαία κατηγορία.

Πίσω από τα Rally1, ο ανταγωνισμός στο WRC2 προμηνύεται σκληρός. Ανάμεσα σε συνολικά 37 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2, οι Γιοάν Ροσέλ (Citroen C3) και Όλιβερ Σόλμπεργκ (Toyota GR Yaris) συνεχίζουν τη μάχη κορυφής, με τους Γκας Γκρίνσμιθ (Skoda Fabia RS) και Ζαν Σολάνς (Toyota GR Yaris) να διεκδικούν το χαμένο έδαφος.

Στη λίστα συμμετοχών ξεχωρίζει και ο 3ος φετινός γύρος του Junior WRC, με εννιά Ford Fiesta Rally3 και τον 21χρονο Αυστραλό Τέιλορ Γκιλ να προηγείται στη βαθμολογία.

Η ελληνική παρουσία είναι ισχυρή, με συνολικά 11 πληρώματα. Το «παρών» θα δηλώσουν τόσο ο Γιώργος Αμούτζας (Skoda Fabia Evo Rally2), περσινός πρωταθλητής Ελλάδας, όσο και ο Νώντας Καρανικόλας (Ford Fiesta Rally2), κάτοχος του τίτλου Rally3 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στη λίστα συμμετοχών παραδοσιακά φιγουράρει το όνομα του Γιάννη Πλάγου (Skoda Fabia Rally2), με το αυτοκίνητό του στα χρώματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Πέντε ελληνικά πληρώματα με Rally3 και δύο με Rally4 ολοκληρώνουν την εγχώρια αποστολή.

