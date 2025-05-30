«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα παραμείνει στην Αλ Νασρ»

Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος δημοσιογράφος του «footmercato», Σάντι Αουνά, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους!

Μόλις την περασμένη Τρίτη, ο «CR7», με μήνυμά του στα social media αποχαιρέτησε τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ομάδα, μιας και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του φετινού καλοκαιριού.

Και ενώ οι φήμες για το μέλλον του... έδιναν και έπαιρναν, εντούτοις, υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση, και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της Αλ Νασρ για νέο συμβόλαιο.

Όπως επισημαίνεται μάλιστα στο εν λόγω ρεπορτάζ, ο 40χρονος επιθετικός φέρεται πως έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις!



🚨EXCL: 🟡🔵🇵🇹 #SPL |



✍️ Cristiano Ronaldo will stay at Al-Nassr 🇸🇦



🔐 Full agreement in place between the parties



❗️Saudi sources told us he HAS already signed his new contract with Al-Nassr pic.twitter.com/QldHaWGRM5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2025

