Προβάρει ξανά τα ερυθρόλευκα ο Ντόρσεϊ - Τι απομένει για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φαίνεται πως θα είναι η πρώτη προσθήκη του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν, καθώς η υπόθεσή του έχει μπει στην τελική ευθεία. Όπως ανέφερε χθες στον bwinΣΠΟΡ Fm 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία για να συνεργαστούν ξανά έπειτα από την σεζόν 2021/22 και όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια στις μεταξύ τους συζητήσεις.

Ο ομογενής γκαρντ, ο οποίος είχε εκφράσει από το Final Four του Βερολίνου όπου αγωνίστηκε με την Φενέρμπαχτσε την επιθυμία να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους», λέγοντας πως: «έχω παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας μου στον Ολυμπιακό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα», είχε πρόταση και από την Ολίμπια Μιλάνο, όμως το ενδιαφέρον των Πειραιωτών ήταν έντονο και όπως όλα δείχνουν και αποτελεσματικό. Για να γίνει η επανασύνδεση πάντως, απομένει μια η αποδέσμευσή του από την τουρκική ομάδα, που δεν θα κάνει χρήση της οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για την νέα σεζόν (σ.σ. η σχετική προθεσμία λήγει στις 30/6).

Μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες, η Φενέρ θα τον αποδεσμεύσει και ο διεθνής γκαρντ θα μπει στις τελικές-τυπικές λεπτομέρειες με τον Ολυμπιακό, που σύμφωνα με πληροφορίες του προσφέρει τριετές συμβόλαιο (2+1 χρόνια) έναντι συνολικά ενός ποσού που αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια Ευρώ.

