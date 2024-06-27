«Όχι» σε πρόταση για την παραχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα είπε η ΑΕΚ.

Το βράδυ της Τετάρτης προέκυψαν δημοσιεύματα στο Μεξικό, σύμφωνα με τα οποία η Μοντερέι έκανε προσφορά περίπου 10 εκατ. δολάρια στην «Ένωση», ενώ έγινε λόγος και για τελειωμένη μεταγραφή.

Από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» ωστόσο ξεκαθαρίστηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι έγινε επίσημη κρούση, αλλά αφενός δεν ήταν στα νούμερα που γράφτηκαν, αφετέρου απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από τον σύλλογο.

Θυμίζεται ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το 2027, ενώ βάσει και του ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για την πώλησή του.

