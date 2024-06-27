Εuro 2024: Η φοβερή Γεωργία νίκησε την Πορτογαλία και έγραψε ιστορί

Λογαριασμός
Όργια του Κβαρα-ντόνα, ο οποίος ταλαιπώρησε τους Ίβηρες και μαζί με τον απίθανο Μικαουτάτζε συνθέτουν ένα από τα πιο ωραία επιθετικά δίδυμα στη διοργάνωση.

Όνειρο ζει, μην την ξυπνάτε! Η φοβερή και τρομερή Γεωργία κατάφερε να περιορίσει στο έπακρο την Πορτογαλία, χτύπησε στις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν με Κβαρατσκέλια και Μικαουτάτζε και με το 2-0 που επικράτησε, κατάφερε να εξασφαλίσει ιστορική πρόκριση στα νοκ-άουτ του Euro.

Με την ισχυρή Ισπανία στους «16» της διοργάνωσης η Γεωργία, ενώ η Πορτογαλία θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία, αλλά θα πρέπει να αλλάξει άμεσα νοοτροπία και να διορθώσει τα λάθη της.

Το ματς

Με γκολ από τα... αποδυτήρια ξεκίνησε το παιχνίδι, με τους Γεωργιανούς να κάνουν ονειρική εκκίνηση. Μετά από λάθος του Νταλό, ο Κβαρατσκέλια έκλεψε και έπαιξε το ένα-δύο με τον Μικαουτάτζε, με τον πρώτο να πλασάρει υποδειγματικά τον Ντιόγκο Κόστα για το 1-0 μόλις στο 2ο λεπτό. Οι Πορτογάλοι πιάστηκαν στον ύπνο, ίσως υποτίμησαν και τους αντιπάλους τους και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από νωρίς. Το γεγονός πως έπαιζαν με αρκετές αλλαγές, επίσης, έκαναν τους Πορτογάλους να ψάχνονται κυρίως σε θέμα δημιουργίας, αφού έμοιαζαν ασύνδετοι.
 

