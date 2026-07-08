Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής αγοράς και ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που έχουν κινηθεί για την απόκτησή του. Ο 33χρονος Κροάτης μέσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας μπει σε διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει πρόταση διάρκειας 2+1 ετών, θέλοντας να τον πείσουν να επιστρέψει στην Ευρώπη και να ενισχύσει τον άξονα με την εμπειρία και την ποιότητά του. Η περίπτωση του Μπρόζοβιτς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, καθώς πρόκειται για έναν χαφ με υψηλές παραστάσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ίντερ και σημαντική παρουσία στην εθνική Κροατίας.

Ο Ολυμπιακός έχει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και εξετάζει λύσεις που μπορούν να ανεβάσουν άμεσα το επίπεδο της ομάδας. Ο Μπρόζοβιτς αποτελεί μια τέτοια επιλογή, με τους Πειραιώτες να περιμένουν την τελική απόφαση του παίκτη για το μέλλον του.

🚨#Olympiacos Marcelo Brozović has ended his spell in Saudi Arabia and is now assessing his next move.



👀 Olympiacos are seriously interested and have offered a 2+1‑year deal to convince him.



⏳ Talks are ongoing, with the outcome still uncertain. https://t.co/IdVVccupm4 pic.twitter.com/AuwJyZ5E2x — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 8, 2026

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