Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μπαρέζι: Στο αγαπημένο του «Σαν Σίρο»

Το όνομά του θα βρίσκεται πάντοτε σε περίοπτη θέση στην ιστορία της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι υπηρέτησε αποκλειστικά (αν και για δυο μήνες είχε βρεθεί και στη Φούλαμ ως αθλητικός διευθυντής) το κλαμπ του Μιλάνου, όσο ήταν παρών στο ποδόσφαιρο, αλλά πλέον δεν βρίσκεται ανάμεσά μας.

Ο εκ των πιο θρυλικών αμυντικών που παρουσιάστηκαν ποτέ στο άθλημα, κατέγραψε περισσότερες από 700 εμφανίσεις με τη ροσονέρο φανέλα. Λατρεύτηκε όσο ελάχιστοι. Το ποδόσφαιρο τον επιβράβευσε για όσα κι εκείνος του έδινε με το μυαλό και τις ικανότητές του. Και εκεί που ήταν ο τόπος στον οποίο ένιωθε... άτρωτος, εκεί ήταν και η τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

Στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα, στις αρχές του τρέχοντος έτους. Με την Ολυμπιακή δάδα στα χέρια, ο Φράνκο Μπαρέζι μπήκε στο «Σαν Σίρο», δηλώνοντας πως: «Ήταν ό,τι πιο συγκινητικό και έντονο έχω βιώσει ποτέ ως αθλητής».

Λίγους μήνες προτού συμμετέχει στην τελετή έναρξης, είχε υποβληθεί στη δύσκολη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα, δηλώνοντας πως τα χειρότερα είχαν πλέον περάσει..

**CAPITANO, THE ONE AND ONLY ❤️**



A historic moment: captain Franco Baresi carries the Olympic Flame inside his stadium, accompanied by Beppe Bergomi https://t.co/D1x6Garcut — Douglas Bagley (@dougbagleyfdl) February 6, 2026

❤ Baresi carried the torch along with Bergomi during the Olympics inauguration, and he said it was very emotional



👉 https://t.co/LTfRDczjly #SempreMilan pic.twitter.com/7O2rdybstc — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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