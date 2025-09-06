Ο μεγάλος τελικός του US Open είναι μόλις λίγες ώρες μακριά και μετράμε πλέον αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, των δύο φιναλίστ του θεσμού.

Από αυτή τη γιορτή του αθλητισμού δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε ο πλανητάρχης είχε δώσει το «παρών» και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, παραδίδοντας μάλιστα το τρόπαιο στη νικήτρια Τσέλσι.

Αλκαράθ και Σίνερ αναμένεται λοιπόν να μονομαχήσουν υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

President Donald Trump is expected to attend the U.S. Open men’s final on Sunday, his first appearance at the tournament since 2015, according to a White House official.



🔗https://t.co/4sKggbcP1d — The Athletic (@TheAthletic) September 5, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.