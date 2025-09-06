Λογαριασμός
«Παρών» στον τελικό του US Open ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα δει από κοντά τον τελικό του US Open ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ

Τραμπ

Ο μεγάλος τελικός του US Open είναι μόλις λίγες ώρες μακριά και μετράμε πλέον αντίστροφα για τη σπουδαία αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ, των δύο φιναλίστ του θεσμού.

Από αυτή τη γιορτή του αθλητισμού δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε ο πλανητάρχης είχε δώσει το «παρών» και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, παραδίδοντας μάλιστα το τρόπαιο στη νικήτρια Τσέλσι.

Αλκαράθ και Σίνερ αναμένεται λοιπόν να μονομαχήσουν υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: sport-fm.gr

