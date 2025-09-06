Έπρεπε να αφυπνιστεί στο τέταρτο δεκάλεπτο η Γερμανία για να γλιτώσει από μια τεράστια έκπληξη και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επικράτησαν 85-58 της Πορτογαλίας, η οποία ήταν… στενός κορσές για τρία δεκάλεπτα.

Ιταλία ή Σλοβενία ο αντίπαλος στους «8» για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, ο οποίος επέστρεψε μετά την περιπέτεια υγείας του και κάθισε στον πάγκο για πρώτη φορά στο Ευρωμπάσκετ.

Φρανς Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν Άιζακ Μπόνγκα (15π., 7 ριμπ.) και Μαόντο Λο (12π., 3 ασίστ). Ο Νέμιας Κέτα των Σέλτικς ξεχώρισε από την Πορτογαλία με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.