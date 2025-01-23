Πρόστιμο από τη UEFA στον Ολυμπιακό για το ματς με Τβέντε

Ποινές για τις ελληνικές ομάδες έφερε η πρώτη συνεδρίαση της πειθαρχικής επιτροπής της UEFA για το 2025. Πέρα από τον ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρόστιμο από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Όπως κοινοποίησε η UEFA στην ομάδα αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 32.000 ευρώ για το παιχνίδι της 12ης Δεκεμβρίου με την Τβέντε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για «μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις θύρες» και «χρήση λέιζερ».

Με αυτόν τον τρόπο, από τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, μόνο ο Παναθηναϊκός... γλίτωσε τη χρηματική ποινή από τη UEFA στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

