Στην Τούμπα ο Μεϊτέ για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση της απόκτησης του Σουαλιό Μεϊτέ από τον ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος μέσος έφτασε περίπου στις 16:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά της μετακίνησής του, που είναι με τη μορφή δανεισμού από την Μπενφίκα ως το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς.

Ο 30χρονος άσος, που κατέκτησε και το πρωτάθλημα με τον Δικέφαλο του Βορρά την περασμένη σεζόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης και σήμερα το πρωί πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται εντός της ημέρας.

