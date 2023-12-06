Παναθηναϊκός: Το στοιχείο που συνεχίζει να «πληγώνει» το Τριφύλλι

Οι “πράσινοι” έκαναν την δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στην Euroleague, αυτή τη φορά από την Εφές και τώρα υποδέχονται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι δύσκολο και ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερος μέχρι το τέλος του έτους για να έχει ένα καλύτερο “πλασάρισμα” στην βαθμολογία.

Ο Εξάστερος απέναντι στην Εφές έκανε μία ήττα “πισωγύρισμα” η οποία κατά πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από τα ριμπάουντ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ρεκόρ καριέρας σε επιθετικά ριμπάουντ και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στους ψηλούς του Τριφυλλιού.

