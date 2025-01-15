Προσφυγή Πάμπλο Γκαρσία κατά Πανσερραϊκού για οφειλές

Ο Πάμπλο Γκαρσία τη σεζόν πέρασε είχε αναλάβει ως πρώτος προπονητής τον Πανσερραϊκό και κατάφερε να τον διατηρήσει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ χάρη στις επιδώσεις της ομάδας των Σερρών ο Ατρόμητος του προσέφερε συμβόλαιο και τον έκανε μόνιμο κάτοικο Περιστερίου.

Τώρα όμως ο Ουρουγουανός τεχνικός στρέφεται κατά της πρώην ομάδας του για οφειλές προς το πρόσωπο του.

Ο Πάμπλο Γκαρσία προσέφυγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με σκοπό να καλυφθεί χρέος του Πανσερραϊκού από την περσινή σεζόν, στην οποία και ο 47χρονος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα αλλά πήρε αναβολή για τις 27/1.

