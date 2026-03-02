Προς το παρόν αποφεύγει το χειρουργείο ο Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαμπέ μπαίνει βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει εκεί.

Ο τραυματισμός του στο γόνατο υφίσταται από τον περασμένο Δεκέμβρη, έχει ήδη χάσει τέσσερα ματς εξαιτίας των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει, αλλά τώρα θα μείνει εκτός μέχρι νεοτέρας για ν’ ακολουθήσει θεραπεία.

Η Ρεάλ έκανε γνωστό πως η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά και πως αυτή τη στιγμή δε χρειάζεται να υποβληθεί ο παίκτης σε χειρουργική επέμβαση.

