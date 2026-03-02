Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Θέμα: Τι αλλάζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο studio, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος.

Ανάλυση: Η μάχη για την κορυφή. Σχολιάζουν, ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις της 23ης αγωνιστικής με τον πρώην διαιτητή FIFA Γιάννη Σταυρίδη.

Ρεπορτάζ: Γιατί οι ποδοσφαιριστές μένουν απλήρωτοι επί δεκαετίες. Απαντά ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, Γιώργος Παναγόπουλος.

Αποκάλυψη: Οι χειραγωγημένοι αγώνες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα! Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

