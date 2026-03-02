Χωρίζουν οι δρόμοι ΠΑΟΚ και Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του «δικέφαλου του Βορρά».

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc. Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», αναφέρει ο «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της.

Παντελής Μπούτσκος ως το τέλος της χρονιάς

Πρώτος προπονητής ως το τέλος της χρονιάς αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία», σημειώνεται στην ανακοίνωση

