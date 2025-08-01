Λογαριασμός
Προπονήθηκε με την Εθνική ο Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν παρών σήμερα στην προπόνηση της Εθνικής η οποία προετοιμάζεται στο πλαίσιο του Eurobasket 2025

Ντόρσεϊ

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να δίνει το «παρών» πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της Εθνικής μπάσκετ στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025.

Ο Ντόρσεϊ είχε πάρει άδεια τις προηγούμενες ημέρες από τον Βασίλη Σπανούλη για προσωπικούς λόγους αλλά από σήμερα εντάχθηκε κανονικά στην προπονήσεις.

Είχε συνομιλία με τον τεχνικό της ομάδας και τα άλλα μέλη της και στη συνέχεια γυμνάστηκε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: μπάσκετ Εθνική Ελλάδα
