Στην τελική ευθεία για την απόκτηση ενός βασικού επιθετικού, η ΑΕΚ εξετάζει πλέον την περίπτωση του Λούκα Γιόβιτς. Ο 27χρονος Σέρβος φορ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν, έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο των «κιτρινόμαυρων», με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Χαβιέ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Από τη στιγμή που οι άνθρωποι της ΑΕΚ έκριναν πως η υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς έχει τραβήξει αρκετά, άρχισαν να εξετάζουν εναλλακτικές, με τον Γιόβιτς να προκύπτει ως ελκυστική και συνάμα ρεαλιστική -αλλά δύσκολη- περίπτωση.

Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άιντραχτ Φρανκφούρτης -για τον οποίο η «βασίλισσα» είχε ξοδέψει 63 εκατ. ευρώ το 2019- ψάχνει το restart στην καριέρα του. Παρά τις φιλοδοξίες για παραμονή σε κορυφαίο επίπεδο, το τελευταίο διάστημα ο Σέρβος διεθνής δείχνει ανοικτός σε προτάσεις που μπορεί να του προσφέρουν έναν ρόλο πρωταγωνιστή και ευρωπαϊκές παραστάσεις, έστω κι αν πρόκειται για μικρότερες λίγκες.

Μάλιστα, έχει φτάσει κοντά στην Οβιέδο, που ανέβηκε στην Πριμέρα Ντιβισιόν και καθοδηγείται από τον συμπατριώτη του, Βέλικο Παούνοβιτς. Ωστόσο, η ΑΕΚ μπαίνει δυνατά στη «μάχη» προσφέροντάς του ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενδεχόμενη παρουσία στην Ευρώπη και πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα με σταθερό κορμό και υψηλούς στόχους.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Το πρώτο αφορά το οικονομικό σκέλος, με το συμβόλαιο του Γιόβιτς να είναι υψηλών απαιτήσεων. Το δεύτερο σχετίζεται με τη φυσική του κατάσταση, καθώς είναι χωρίς ομάδα από τον Μάιο και η ΑΕΚ θέλει παίκτη που να μπορεί να προσφέρει άμεσα. Τέλος, υπάρχει και η εύλογη επιφύλαξη σχετικά με το κίνητρο που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία σε Ρεάλ και Μίλαν για να συνεχίσει στην Ελλάδα.

Η σύγκριση με την περίπτωση του Μαρσιάλ, που δεν ευδοκίμησε, λειτουργεί ως προειδοποιητικό παράδειγμα για την Ένωση, η οποία αναλύει κάθε λεπτομέρεια πριν πάρει την τελική απόφαση. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και οι δύο πλευρές έρθουν σε συμφωνία, η υπόθεση μπορεί να κλείσει ακόμα και μέσα στο επόμενο τριήμερο, αφού οι επαφές είναι συνεχείς.

Ο Γιόβιτς κατέγραψε 35 συμμετοχές με τη Μίλαν την περασμένη διετία, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, με 4 γκολ στο ενεργητικό του, ενώ αντιμετώπισε και έναν τραυματισμό στη βουβωνική χώρα. Παρ' όλα αυτά, στο φινάλε της χρονιάς πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής και έδειξε σημάδια επιστροφής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.