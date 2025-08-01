Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Δωρεά 500.000 από τον Μυστακίδη για το πρότζεκτ 100 χρόνια ΠΑΟΚ»

Στην ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κάνει γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με δωρεά του, 500.000 ευρώ, έχει καλύψει ένα μέρος του πρότζεκτ των εορτασμών των 100 ετών

Μυστακίδης

Την προσφορά ύψους 500.000 ευρώ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ως δωρεά, για να καλυφθεί μέρος των οικονομικών απαιτήσεων του πρότζεκτ για τους εορτασμούς της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής του ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως έχει ήδη λάβει ο Ερασιτέχνης στην ανακοίνωσή που εξέδωσε με την οποία επιτίθεται στην ΚΑΕ.

«Επιπλέον το πρότζεκτ «100% ΠΑΟΚ: 100 Άτομα, 100 Χρόνια ΠΑΟΚ!» έχει ήδη καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και επιπλέον με δωρεά 500.000 ευρώ από τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η πληροφορία αυτή από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ έρχεται να προστεθεί και σε παλιότερες που υπήρχαν που αποδείκνυαν την σχέση – επικοινωνία που υπάρχει πλέον ανάμεσα στον Ερασιτέχνη και τον γνωστό επιχειρηματία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark