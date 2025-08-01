Την προσφορά ύψους 500.000 ευρώ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ως δωρεά, για να καλυφθεί μέρος των οικονομικών απαιτήσεων του πρότζεκτ για τους εορτασμούς της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής του ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως έχει ήδη λάβει ο Ερασιτέχνης στην ανακοίνωσή που εξέδωσε με την οποία επιτίθεται στην ΚΑΕ.

«Επιπλέον το πρότζεκτ «100% ΠΑΟΚ: 100 Άτομα, 100 Χρόνια ΠΑΟΚ!» έχει ήδη καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και επιπλέον με δωρεά 500.000 ευρώ από τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η πληροφορία αυτή από την πλευρά του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ έρχεται να προστεθεί και σε παλιότερες που υπήρχαν που αποδείκνυαν την σχέση – επικοινωνία που υπάρχει πλέον ανάμεσα στον Ερασιτέχνη και τον γνωστό επιχειρηματία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.