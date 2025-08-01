Η εισαγγελία της Ναντέρ ζήτησε την Παρασκευή (1/8) την παραπομπή του διεθνούς Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, στο Ποινικό Δικαστήριο του διαμερίσματος Ο-ντε-Σεν, για υπόθεση φερόμενου βιασμού που εκείνος αρνείται, σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η εισαγγελία της Ναντέρ διαβίβασε σήμερα στον ανακριτή που έχει αναλάβει τη σχετική δικαστική έρευνα, αίτημα παραπομπής ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Ο-ντε-Σεν για κατηγορία βιασμού. Εναπόκειται πλέον στον ανακριτή να λάβει την απόφασή του μέσω σχετικού βουλεύματος», διευκρίνισε η εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της Παρί, είχε τεθεί σε καθεστώς ανάκρισης και υπό δικαστικό έλεγχο τον Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, στο Μπουλόν-Μπιλανκούρ (Ο-ντε-Σεν), λίγες μέρες νωρίτερα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023, η νεαρή γυναίκα είχε προσέλθει σε αστυνομικό τμήμα του Βαλ-ντε-Μαρν, όπου δήλωσε ότι υπήρξε θύμα βιασμού, χωρίς όμως να καταθέσει επίσημα μήνυση. Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας εκείνης της περιόδου, η ίδια ανέφερε ότι γνώρισε τον Ασράφ Χακίμι τον Ιανουάριο του 2023 μέσω του Instagram και μετέβη στο σπίτι του με VTC (όχημα με οδηγό) που φέρεται να είχε καλέσει ο ίδιος.

Υποστήριξε ότι ο Χακίμι τη φίλησε και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της, προτού τη βιάσει. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα κατόρθωσε τελικά να τον απωθήσει και επικοινώνησε μέσω SMS με φίλη της, η οποία και την παρέλαβε.

Η δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Φανί Κολάν, χαρακτήρισε τις εισαγγελικές προτάσεις «ακατανόητες και παράλογες, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας». «Παραμένουμε, μαζί με τον Ασράφ Χακίμι, το ίδιο ήρεμοι όπως στην αρχή της διαδικασίας. Αν αυτές οι προτάσεις υιοθετηθούν, θα ασκήσουμε προφανώς όλα τα ένδικα μέσα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ρασέλ-Φλορ Πάρντο, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, δήλωσε στο AFP: «Η πελάτισσά μου υποδέχεται αυτή την εξέλιξη με τεράστια ανακούφιση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

