Προμηθέας - ΑΕΚ 56-60: Επική νίκη με ανατροπή στην Πάτρα

Ενώ προηγούταν με διψήφιες διαφορές μέχρι το 37’, ο Προμηθέας έχασε τελικά από την ΑΕΚ 56-60 στο «Δημήτρης Τόφαλος» για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των «16» του BCL κι έδωσε την ευκαιρία στην Ένωση να φτάσει στο 5-1 στην κορυφή και στην πανηγυρική πρόκριση στους «8» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA Europe, αφήνοντας τους Πατρινούς στο 1-5 και στην τελευταία θέση του γκρουπ.

Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου έφτασαν στο +14 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου, έχοντας διψήφιες διαφορές σε όλα τις περιόδους, όμως στο τελευταίο πεντάλεπτο τα πολλά λάθη των γηπεδούχων έφεραν το 13-0 σερί της Ένωσης γα την τελική της επικράτηση.

Κορυφαίοι της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν οι Γκόλντεν με 14 και Χαμπ με 11 πόντους. Για τους Πατρινούς, ξεχώρισαν οι Βαρνάντο με 21 κι Ιβούντου με 12 πόντους.

To ματς

Οι δυο ομάδες δεν έβρισκαν τις λύσεις επιθετικά στην έναρξη της αναμέτρησης, όμως στην πορεία άρχισαν να βρίσκουν τον δρόμο από τα 6,75 για το 2-3, το 5-3 και το 5-6. Ο Χρυσικόπουλος ειχε αναλάβει την «μπαγκέτα» στο σκοράρισμα για τους Πατρινούς κι έφερε το 9-6. Εκεί, ξεκίνησαν ξανά εκατέρωθεν τα τρίποντα για το 12-9 των παικτών του Ηλία Παπαθεοδώρου, με τους ξένους του Προμηθέα να παίρνουν τα ριμπάουντ και να διατηρούν το +3 με +4 για τους γηπεδούχους. Ο Μπράις μείωσε στο -1, όμως το τρίποντο του Ουίλιαμς διαμόρφωσε το 19-15 στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου.

Ο Κουζέλογλου μείωσε στο -3 για την ΑΕΚ στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και με σερί 4-0 η ΑΕΚ μείωσε σε 22-21. Το προσωπικό 5-0 σερί του Βαρνάντο έφερε το +6 για τους Πατρινούς κι αυτό το Ιβούντου το +7 στην κακή άμυνα και στην αστοχία από την περιφέρεια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα σε αυτό το διάστημα. Ο «καταιγισμός» τριπόντων έφερε το +8 κι ο Ουίλιαμς ολοκλήρωσε στο 35-25 το ημίχρονο, συμπληρώνοντας ένα σερί 5-0 για τους Αχαιούς.

Ο Προμηθέας είχε 7/13 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 3/5 βολές και 19 ριμπάουντ. Η ΑΕΚ είχε αντίστοιχα 7/16 δίποντα, 2/13 τρίποντα, 5/8 βολές και 18 ριμπάουντ.

Ο Γκόλντεν μπήκε «φουριόζος» στην έναρξη της τρίτης περιόδου και με δικό του σερί 4-0 η ΑΕΚ μείωσε 35-29. Ο Βαρνάντο πρωταγωνίστησε σε ένα 5-0 του Προμηθέα για το +11 των γηπεδούχων και το τρίποντο του Ιβούντου έφερε το +14 για το 49-36 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.

Η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις από την περιφέρεια στην έναρξη της τέταρτης περιόδου και με σερί 8-0 μείωσε στο -6. Εκεί, οι σωστές επιστροφές του Προμηθέα μέσα στην «κιτρινόμαυρη» ρακέτα έφεραν σερί 4-0 και το +10, με τον Βαρνάντο να «αλωνίζει» στις δύο ρακέτες, αμυντικά κι επιθετικά με τα ριμπάουντ που μάζευε κι ο Προμηθέας με το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα διατηρούσε το +7 με +9. Το τρίποντο του Χέιλ μείωσε στο -4 κι ολοκλήρωσε ένα σερί 5-0 της Ένωσης.

Οι παίκτες του Προμηθέα έκαναν συνεχόμενα αβίαστα λάθη και δέχτηκαν σερί 11-0 για το 56-58 της ΑΕΚ με τους αιφνιδιασμούς στα 28’’. Ο Λούντζης αστόχησε σε τρίποντο κι ο Κουζμίνσκας κέρδισε φάουλ και με δυο βολές διαμόρφωσε το τελικό 56-60 με το 14-0 σερί της Ενωσης στα τελευταία λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 35-25, 49-36, 56-60

Τα στατιστικά

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.