Δωρίζουν το πριμ του Ηλιόπουλου σε κοινωφελές ίδρυμα οι Έλληνες διεθνείς

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχωρούν οι Έλληνες διεθνείς. Το πριμ ύψους 200.000 ευρώ το οποίο έταξε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά την άνοδο στη League A του Nations League αποφάσισαν να το διαθέσουν σε κοινωφελές ίδρυμα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ θα δώσει απευθείας το συγκεκριμένο ποσό σε ίδρυμα που θα υποδείξουν οι Έλληνες διεθνείς, χωρίς να περάσει από την ΕΠΟ, ώστε να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες και να οχυρωθεί η ομάδα από πιθανά κακόβουλα σχόλια.

Επιπλέον, οι παίκτες της γαλανόλευκης ένιωσαν την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, που τους επιβράβευσε με πριμ ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση των διεθνών

Ως ποδοσφαιριστές της Εθνικής, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, για την άμεση επιβράβευση της πορείας μας στο Nations League και την άνοδό μας στη League A.

Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τον κ. Ηλιόπουλο για την πρωτοβουλία του να προσφέρει επιπλέον πριμ στην ομάδα μας, το οποίο αποφασίσαμε να διαθέσουμε σε κοινωφελές ίδρυμα που θα υποδείξουμε στον ίδιο τις επόμενες ημέρες και θα προσφέρει απευθείας.

